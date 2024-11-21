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جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:01 مساءً - علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على توقيعه لعقد جديد يبقيه داخل ملعب الاتحاد حتى صيف 2027، بحسب ما أعلنته إدارة السيتيزينز، مساء اليوم الخميس.

تصريحات جوارديولا بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي 

وقال جوارديولا، في تصريحات رسمية لموقع السيتيزينز الإلكتروني: "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: "هذا موسمي التاسع هنا، وعشنا الكثير من الأوقات المذهلة معا، ولهذا أكن مشاعر خاصة لهذا النادي".

واستطرد: "لهذا السبب، أشعر بسعادة بالغة لبقائي لموسمين آخرين، وأشكر الجميع على الثقة والدعم الذي أحظى به هنا".

وأمضى: "أشكر المالك، والرئيس خلدون المبارك، وفيران سوريانو وتيكسيكي، وكذلك اللاعبين والجماهير وكل من له علاقة بمانشستر سيتي.. شرف لي وفخر دائم أن أكون هنا".

وفي ختام تصريحاته، أعرب المدرب المتوج بـ18 لقبا مع الفريق الإنجليزي، عن أمله في مواصلة جني الألقاب خلال العامين الجديدين.

تتويج السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 

وحقق السيتي في عهد جوارديولا 6 ألقاب للبريميرليج، فضلا عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

للتذكير فإن المدرب بيب جوارديولا لا يعيش أفضل أيامه خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي، حيث تعرض معه لأربع هزائم متتالية، وهو الأمر الذي يحدث له لأول مرة مع الأندية التي دربها.

وجاءت هذه الهزائم على يد توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى خسارة واحدة من سبورتنج لشبونة البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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