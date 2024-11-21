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مروان عطية يشارك في مران الأهلي بعد غيابه أمس - أخبار كلمتك

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مروان عطية يشارك في مران الأهلي بعد غيابه أمس - أخبار كلمتك

مروان عطية يشارك في مران الأهلي بعد غيابه أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - شارك مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، في مران الفريق الختامي الذي اقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة بصورة طبيعية ليصبح جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان مروان عطية قد حضر مران الفريق الذي أقيم بالأمس على ملعب مختار التتش ولم يشارك بالمران بعد شكواه من كدمة في قدمه تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وعلى جانب آخر، بدأ وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بها خلال تواجده رفقة منتخب فلسطين. 

وتأكد غياب وسام أبو علي عن النادي الأهلي في مباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد في الدوري الممتاز بسبب الإصابة. 

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وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا للاتحاد السكندري 

بدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

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موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل. ‏

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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