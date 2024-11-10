خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - اقترب محمد صلاح نجم ليفربول، من تحطيم رقم الأسطورة الإنجليزية واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق.

وقاد صلاح ليفربول، للفوز على أستون فيلا، بهدفين دون رد، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 11 للبريميرليج.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله داروين نونيز، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني.

أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ المسابقة.

ويتصدر تلك القائمة، واين روني (36 مرة)، يليه محمد صلاح (35 مرة).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما حقق النجم المصري هذا الرقم، في كل من مواسمه الـ4 الأخيرة مع ليفربول.

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