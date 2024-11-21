الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن سبب إلغاء مباراة الأهلي وإنبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية هذا الموسم 2024-2025.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب إنبي، والتي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة تقديم عروضه القوية وحصد النقاط الثلاث في مشوار المنافسة على لقب الدوري الذي يشارك فيه للمرة الأولى.

أيمن الشريعي يكشف لـ«الأسبوع» أزمة سيارة الإسعاف وإلغاء مباراة الأهلي وإنبي

وقررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي في إطار مباريات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، الغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الأسعاف ملعب اللقاء،

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، اليوم الخميس: «إداري الفريق أخطأ في إحضار سيارة الإسعاف إلى ملعب اللقاء، وذلك بسبب لقاء الفريق البترولي مع الأهلي في كأس مصر للناشئين 2005 أمس الأربعاء».

وأضاف الشريعي: «تم تحويل الإداري إلى التحقيق، والمخطأ لا بد وأن يعاقب، ولكن في النهاية هو خطأ إداري».

واختتم رئيس نادي إنبي: «تم إلغاء المباراة وتحويل الإداري للتحقيق، وسوف نتخذ العقاب الذي يستحقه على حجم الخطأ».

الأهلي وإنبي في دوري الكرة النسائية

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز في المباريات السبع الماضية، والتي بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى ثم التغلب على وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت.

كما حقق الأهلي الفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري حتى تمكن في الجولة الأخيرة من التفوق على حساب الجونة، مسجلًا 35 هدفًا فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا فقط منذ انطلاق المسابقة.

بينما يحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط حتى الآن بالبطولة.