تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة لإعادته، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - لا يزال تهديد أحد مشجعى الزمالك للاعب أحمد سيد زيزو يلقي بظلاله على جماهير الكرة المصرية، الذي اعتبروا تهديد المشجع أمر خطير يستوجب المعاقبة، لضمان عدم تكراره مرة أخري، حتى لا يقدم المشجعين على تهديد لاعبي النادي، تحت ذريعة إيقافهم عن مغادرة النادي.

تهديد مشجع الزمالك لـ زيزو بالقتل يثير ضجة

وتصدر تهديد أحد مشجعي الزمالك للاعب زيزو تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثه مقطع فيديو يهدد فيه زيزو في حالة التوقيع للنادي الأهلي، وطالبه بالبقاء في نادي الزمالك، وتداول جمهور الكرة المصرية فيديو التهديد على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع النشطاء للمطالبة بمعاقبة المشجع على تهديده لزيزو.

تهديد اللاعب أحمد سيد زيزو، كلمتك

وأثار مقطع فيديو تهديد المشجع الزملكاوي للاعب أحمد سيد زيزو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المشجع للاعتذار للاعب زيزو عن تهديده له، وخاصة أنه هدده بهدم منزله والقتل في حالة ترك الزمالك، وأكد المشجع، من خلال مقطع الفيديو، أنه يعتذر لزيزو أمام العالم، وأنه يعتبره من أفضل اللاعبين في مصر، ويطالب إدارة نادي الزمالك بالتجديد للاعب.



أثار تهديد مشجع الزمالك للاعب أحمد سيد زيزو جدلًا واسعًا بين جمهور نادي الزمالك، حيث علق البلوجر بيبو الكيلاني فقال: " فضيحة تهديد أحمد زيزو، تهديد جمهور الزمالك للاعب أحمد سيد زيزو، أين المسؤل عن نادى الزمالك وتهديد زيزو بالموت أو التجديد للزمالك".

مشجع الزمالك يعتذر لـ زيزو عن تهديده بالقتل

وقالت البلوجر شيرين محمد: "هذا الشخص يهدد حياة زيزو لاعب الزمالك، إذا وقع للأهلى.. وقال له (اخرك معايا طلقه واخلص عليك!)، اعتقد زيزو لازم يأخذ كلامه على محمل الجد ويعمله محضر حفاظًا على حياته!"



ورد الناشط مصطفى عزت قائلًا: "هذا الراجل من منطقتي، وللأمانة فهو رجل غلبان جدًا، وبيعشق زيزو والزمالك، وكل مقاطع فيديوهاته مزاح من هذا النوع، لا يقصد تهديد بجد، غير أنه بث عدة فيديوهات اعتذار عندما شعر أن الفيديو يمكن أن يفهم خطأ".



وتداول النشطاء مقطع فيديو لاعتذار مشجع الزمالك للاعب أحمد سيد زيزو، الذي قال فيه "إن زيزو أفضل لاعب في مصر، وأنه يعشق لعبه، ووصفه بأنه هرم الزمالك، وإذا تخلى عنه الزمالك يسقط الهرم، وأنه أفضل لاعب في مصر."

الاعتذار للاعب الزمالك زيزو، كلمتك

وقال المشجع، الذي قام بتهديد زيزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بعتذر لك أمام الجمهور، وكان قصدي حبًا فيك، أعتذر لك يا زيزو أمام العالم، وأطالب إدارة نادي الزمالك بالتجديد لزيزو بأي ثمن، زيزو أحسن من 10 لاعيبة، في الصفقات الماضية الزمالك وقع 10 صفقات مفيش منهم إلا اثنين أو ثلاثة، يا زمالك زيزو أهم لاعب في مصر..."

تهديد مشجع الزمالك لزيزو مزاح أم حقيقة؟

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "المشجع الزملكاوى الغلبان الذي عمل فيديو بيهزر مع زيزو، وأخذ البعض الفيديو وطالبوا بالقبض عليه، وللأسف بعض الزملكاوية انخدعوا بالأمر، الرجل غلبان، وفيديوهاته كلها ضحك وهزار، اتقوا الله الراجل ده بيضحك ويهزر.. فيديوهاته كلها كده ومعه واحد من ذوى الاحتياجات الخاصة ورجل غلبان وزيزو نفسه هيقابله كمان ومش زعلان منه بالعكس الراجل طيب جدًا صدقينى وزملكاوى جدًا"

أحمد سيد زيزو ووالده، كلمتك

وعبر أحد النشطاء من جماهير الزمالك عن غضبه من تهديد اللاعب أحمد زيزو فقال: " الفيديو الأول للمشجع ظهر فيه أنه تهديد بالفعل والأمر لم يكن قبيل الهزار لكنه كان جادًا... إحنا بنحمي زيزو نفسه من هذا التهديد"



وعلق الطبيب الاستشاري دكتور عادل فتحي العوفي قائلًا: "أنا شفت الفيديو الذي بثه واحد من مشجعى الزمالك بيهدد زيزو بالقتل وأنا متعجب أن نادى الزمالك سايب موضوع تهديد زيزو ومشغول برفع قضية ضد قناة الأهلى..."



وعلق أحد النشطاء قائلًا: “منذ انتشر بث تهديد المشجع الزملكاوي لزيزو ونحن نطالب بمعاقبة الرجل الذي يهدد زيزو، حيث هدده أنه سيهدم بيته بـ لودر، ويضربه طلقه في رأسه.. ووالد زيزو يقول إنها محبة... يا بخت سعيد بسعيدة ياحاج”.



ورد المشجع الزملكاوي منير وصفي، وأدمن صفحة نادي الزمالك بمواقع التواصل، فقال: " فيديو صادم لأحد الأشخاص ولا يشفع ليه عندى انه زملكاوي..تهديد صريح وألفاظ خارجة وهدم منزل ضرب طلقتين.. للاعبنا زيزو وتهديد له في حال عدم التجديد.. وهذا بلاغ مني إلي من يهمه الأمر...".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا