موقف برشلونة من التعاقد مع هالاند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - استبعد نادي برشلونة الإسباني تماما فكرة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هالاند لتدعيم هجوم الفريق فى المستقبل.

من جانبه أكد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن النادي الكتالوني لا يعتزم التعاقد مع مهاجم جديد في المستقبل القريب، وذلك في ظل وجود النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال ديكو في حوار لصحيفة موندو ديبورتيفو، إن النادي لا يخطط لتعاقد مع مهاجم "رقم تسعة" جديد، مشيرًا إلى أن الحديث عن أسماء مثل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أو فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة، ليس مطروحًا في الوقت الحالي.

من ناحية اخرى كشفت تقارير أن نادي برشلونة وجه أنظاره إلى مهاجم مفاجئ، تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن صامويل أوموروديون، مهاجم بورتو، يثير إعجاب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أوموروديون قد يكون مفاجأة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، لا سيما أن روبرت ليفاندوفسكي سيبلغ 37 عاما.

وأوضح "الشيرنجيتو" أن أوموروديون الذي انضم مؤخرا إلى المنتخب الإسباني يكسر الأرقام القياسية هذا الموسم مع بورتو.

وكشف البرنامج الإسباني أن أتلتيكو مدريد سيحصل على 50% من قيمة انتقال أوموروديون في حال قرر بورتو بيعه.

وكان أوموروديون انتقل من أتلتيكو مدريد إلى بورتو خلال الميركاتو الصيفي الماضي نظير 15 مليون يورو فقط.

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