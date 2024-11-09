انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ماينز يضرب بروسيا دورتموند بثلاثية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماينز يضرب بروسيا دورتموند بثلاثية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ماينز يضرب بروسيا دورتموند بثلاثية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - الدوري الألماني، حقق فريق ماينز فوزا مستحقا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا” 

تقدم ماينز في الدقيقة 37 عن طريق جاي سونج لي، ثم تعادل بوروسيا دورتموند في الدقيقة 40 عن طريق  40' سيهرو جيراسي، وعاود ماينز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق جوناثان بوركاردت، وعزز بول نيبل تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 54.

تشكيل ماينز أمام بروسيا دورتموند 

بدأ فريق ماينز مباراته أمام بوروسيا مورتموند بتشكيل مكون من:

 روبين زنتينر - دومينيك كوهر - شتيفان بيل - أنطوني ساسي - داني دا كوستا - كايشو سانو - نديم أميري - فيليب موين - بول نيبل - جوناثان بوكارد - لي جاي سونج 

بوروسيا دورتموند، كلمتك

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ماينز

وبدأ فريق بوروسيا مورتموند مباراته أمام ماينز بتشكيل مكون من:

ألكسندر ماير - باسكال جروس - إيمري تشان - نيكو شلوتيربيك - جوليان روبرسون - فيليكس نميسا - مارسيل سابيتزر - يوليلان برنديت - ماكسيميلان بيير - سيهرو جيراسي - جايمي بينوي 

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه النتيجة حصد فريق ماينز  الثلاث نقاط ليرفع رصيد إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 10 مواجهات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاث مباريات 

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 16 نقطة في المركز السابع، بعدما خاض 10 مواجهات، فاز في 5 وتعادل في واحدة وخسر أربع مواجهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق