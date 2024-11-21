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كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

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كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - صرح النجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأن الشعب السعودي ودود جدًّا وأنا أحب أن اقابل الود بالمثل.

 

 

وتحدث  كريستيانو خلال فيلم  وثائقي عبر نتفليكس عن الدوري السعودي عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية قائلًا: دائمًا تكون البداية صعبة هذه قاعدة عامة، الثقافة هنا مختلفة، عائلتي جزء لا يتجزأ من حياتي  وأحيانا يشتاق أطفالي إلى أوروبا هذا طبيعي لا شيء سهل في هذه الحياة.

 

وتابع: أنا هنا للفوز وحصد الألقاب وتحسين أداء النصر وتطوير إمكانات الدوري، ويساعدونني فأساعدهم نعمل على قلب رجل واحد".

وتصدر  كريستيانو رونالدو،  التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.


وكشف موقع "هوسكورد"، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والذي تصدره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيطر عليه نجوم منتخب ألمانيا بتواجد 3 لاعبين. 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء قرعة ربع النهائي غدًا الجمعة دون تحديد توقيت معين ولكنه سيكون نهارًا حسب بيان رسمي صادر عن "يويفا".

وتقام منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي يوم 20 مارس المقبل على ملاعب المنتخبات التي احتلت الوصافة ثم تقام جولة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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