الرياضة - 03:18 - 30 جنيها دفعة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب وعيار 21 يصدم المستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 30 جنيها، ليسجل عيار 21 نحو 3730 جنيه للبيع، و3715 جنيه للشراء بسوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

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سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاً في سوق الصاغة نحو 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

وحقق سعر الذهب عيار 21 ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الصاغة، وسجل نحو 3730 جنيه للبيع، 3715 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً، سجل نحو 29840 جنيه للبيع، 29720 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، ارتفع وسجل نحو 2628.7 دولار للبيع، 2628.43 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.