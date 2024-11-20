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بمشاركة الدوليين، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

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بمشاركة الدوليين، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

بمشاركة الدوليين، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - الاهلي، استأنف النادي الاهلي  تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


وشهد المران، عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المران، واكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، بعد المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏


وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع مع الطاقم المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة.‏


وكان الفريق قد تغلب على «تيم اف سي» وديا بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال فترة التوقف الدولي؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني ‏الأخير.‏

 

وتستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء  فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وأخرى مع  بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

غيابات الاهلي أمام الاتحاد السكندري 

ويعاني الاهلي من عدة إصابات أهمها رامي ربيعة والذي أصيب في العضلة وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية إلا أن الجهاز الفني يخشى من تجديد إصابة اللاعب ويخشى استعجاله في العودة.

كما يستمر غياب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، عن التواجد في مباريات الأهلي بسبب إصابة في كاحل القدم.

كما تعرض الثنائي كريم نيدفيد ووسام أبو علي للإصابة خلال الساعات الأخيرة الماضية في  الركبة، إذ جاءت إصابة نيدفيد في تدريبات الأهلي فيما جاءت إصابة أبو علي خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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