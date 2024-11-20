الرياضة - 02:43 - «رابط رسمي».. مديرية أمن القاهرة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024- 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - يهتم الكثير من راغبي أداء مناسك الحج هذا العام، في معرفة موعد إعلان نتائج قرعة الحج 2025.

هذا وقد أعلنت مديرية أمن القاهرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2024- 2025، من كبار السن والبالغ عددهم 39 مواطنًا، بحضور لفيف من القيادات والمواطنين، حيث كشفت المديرية عن أن نصيب محافظة القاهرة من الحج لعام 2025، هو 3894 شخصًا يخصص منهم 39 لكبار السن.

نتائج قرعة الحج 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتائج قرعة الحج 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الاستعلام عن نتائج القرعة 2025

يمكنك الاستعلام عن نتائج القرعة 2025، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1) قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنا.

2) قم باختيار أيقونة نتائج الحج.

3) قم بالضغط على «نتائج قرعة الحج 2025.

4) أدخل كافة البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي أو رقم طلب التقديم.

5) اضغط على زر “بحث” وستظهر النتيجة خلال بضع ثواني.

مواعيد قرعة الحج 2025 في المحافظات المصرية

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «القاهرة والشرقية ومرسى مطروح» الأربعاء 20 نوفمبر 2024

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «الجيزة، الإسكندرية، دمياط» الخميس 21 نوفمبر 2024.

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «البحيرة، بورسعيد، والدقهلية» السبت 23 نوفمبر 2024.

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بني سويف، والغربية» الأحد 24 نوفمبر 2024.

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «أسيوط، السويس، الأقصر، البحر الأحمر، الفيوم، والمنوفية» الاثنين 25 نوفمبر 2024

يكون موعد نتائج الحج في محافظات «قنا، سوهاج، شمال سيناء، والقليوبية» الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

الفئات المستبعدة من قرعة الحج 2025

- مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي.

- المصابون بأمراض معدية.

- أصحاب السمنة المفرطة المرضية.

- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.