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لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين - أخبار كلمتك

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لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين - أخبار كلمتك

لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - قاد لاوتارو مارتينيز نجم إنتر منتخب الأرجنتين للفوز على بيرو، فجر الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وسجل لاوتارو هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 55، بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي قائد التانجو.

معادلة رقم مارادونا 


ورفع مهاجم إنتر رصيده إلى 32 هدفًا في 70 مباراة دولية، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين، متساويًا مع الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي سجل نفس العدد في 87 مباراة.


ولم يكمل لاوتارو مارتينيز اللقاء حيث استبدله المدرب ليونيل سكالوني في الدقيقة 81 لإراحته، حيث شارك مكانه جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعتلي ليو ميسي قمة هدافي الأرجنتين برصيد 112 هدفًا في 191 مباراة دولية، يليه جابرييل باتيستوتا بـ54 هدفا في 77 مباراة، سيرجيو أجويرو بـ42 هدفًا في 101 مباراة، وهيرنان كريسبو بـ35 هدفًا في 63 مباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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