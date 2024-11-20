الرياضة - 10:33 - بـ قيمة 7.4 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر إلى دول إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق صعودا قويا لصادرات مصر من إلى دول الاتحاد الإفريقي حيث حققت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2023.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نحو 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 15.6%، حيث تركزت أعلى القيم في خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وجاءت ليبيا في صدارة ترتيب الدول الأعلى تسجيلا لقيم الصادرات المصرية بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية، يليها السودان بنحو 989 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية، ثم الجزائر وبلغت قيمة الصادرات 859 مليون دولار بنسبة 11.6% من الإجمالي، والمغرب وبلغت قيمة الصادرات إليها 829 مليون دولار بنسبة 11.2% من الإجمالي وأخيرا كينيا وبلغت قيمة الصادرات إليها 327 مليون دولار بنسبة 4.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفى المقابل بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الإفريقي 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 21.7%، حيث تركزت أعلي القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

وجاءت الكونغو الديمقراطيـة في صدارة ترتيب الدول وبلغت قيمة الـواردات منها 532 مليون دولار بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، يليها السودان وبلغت قيمة الواردات 388 مليون دولار بنسبة 21.4% من الإجمالي، وكينيا وبلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار بنسبة 17.1% من الإجمالي وزامبيا وبلغت قيمة الواردات 165 مليون دولار بنسبة 9.1% من الإجمالي، وأخيرا جنوب أفريقيا وبلغت قيمة الواردات 101 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.