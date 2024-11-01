أشرف داري يغيب عن مباراة الأهلي أمام سيراميكا بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء.

وأشار جاب الله إلى أن الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم، وهي نفس مكان الإصابة القديم، لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة.

وأكد طبيب الفريق أن داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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