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ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - منتخب مصر، سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

بهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين المصري والبوتسواني نقطة وحيدة، رفعت رصيد مصر إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد بوتسوانا إلى 8 نقاط، وتأهل المنتخبان معا إلى أمم إفريقيا بالمغرب العام المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، التي تضم منتخبات مصر وبتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا، كالتالي:

1-  مصر 14 نقطة 

2- بتسوانا 8 نقاط

3- موريتانيا 7 نقاط

4- كاب فيردي 4 نقاط 

منتخب مصر، كلمتك

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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