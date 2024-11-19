منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - منتخب مصر، كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب التي تعرض لها خلال مباراة بوتسوانا.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر في تصريحات بعد المباراة: إن بيكهام تعرض لكدمة قوية في الظهر، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي للوقوف على حجم الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الحمد لله راضٍ على الأداء اليوم وجميع مباريات التصفيات نجحنا في أول مهمة وهي الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية”.

وتابع حسام حسن: "قاعدة المنتخب أصبحت كبيرة مع وجود لاعبين جدد وسعيد بوصول منتخب مصر إلى ١٤ نقطة شيء مهم والتصفيات لم تكن سهلة والدليل خسارة وخروج منتخبات كبيرة خلال التصفيات مثل غانا".

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، كلمتك

تعادل مصر وبوتسوانا بهدف لكل منهما

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا، حيث تقدم منتخب بتسوانا بهدف عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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