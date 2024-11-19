هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - قال أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لنادي كفر الشيخ: "اللاعب الراحل محمد شوقي كان من بين اللاعبين المتميزين، ولعب أساسيا الـ 6 مباريات الأخيرة ولم يتم تبديله، ولم يشتكِ من أي مشكلة صحية وفوجئنا بسقوطه فجأة في المباراة الأخيرة".

الحالة النفسية لمحمد شوقي لاعب كفر الشيخ

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد شوقي مكنش زعلان ولا مضغوط من حاجة، وكان أساسيا في كل المباريات الأخيرة لـ نادي كفر الشيخ".

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الأهلي ينعي محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

الحالة الصحية لمحمد شوقي

وتابع: “لو كان محمد شوقي يعاني من أزمة صحية لم يكن بمقدوره لعب المباريات الستة بشكل كامل حتى آخر دقيقة، وأجرينا له كشفا طبيا متكاملا قبل انطلاق الدوري، ووفاته قدر وقضاء الله”.

وأكمل: "محمد شوقي ظل في الملعب عقب سقوطه على الأرض ما بين 10 دقائق إلى نصف ساعة وهناك روايات متباينة في هذه الواقعة".



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