بقيادة مصر والمغرب، 9 منتخبات بدون هزيمة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب باكتمال عقد المتأهلين للبطولة.

وتمكنت 9 منتخبات من إنهاء التصفيات بدون خسارة أي مباراة وهي منتخبات: جزر القمر والمغرب ومصر والجزائر وأنجولا ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا والسنغال.

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

المغرب - المستضيف

بوركينا فاسو

الكاميرون

الجزائر

الكونغو الديموقراطية

السنغال

مصر

أنجولا

غينيا الاستوائية

ساحل العاج

أوغندا

جنوب أفريقيا

الجابون

نيجيريا

تونس

زيمبابوي

زامبيا

مالي

جزر القمر

بنين

السودان

تنزانيا

بتسوانا

موزمبيق

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