تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - اختتم منتخب الكاميرون تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من تصفيات البطولة التي تقام في المغرب.

وسجل هدفي أسود الكاميرون كل من فنسنت أبوبكر ونكودو بينم سجل هدف زيمبابوي تيرنس دزفوكامانجا

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025



1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21- السنغال - المجموعة الثانية عشر.

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