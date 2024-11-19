الرياضة - 01:55 - هنشتريها بكام النهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:55 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تستعرض الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024، حيث استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وذلك عقب أن تذبذبت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها ما بين الارتفاع والانخفاض في الأيام الماضية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا للكيلو، وتتراوح في الأسواق ما بين 72 إلى 77 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض 65 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 87 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 92 إلى 97 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي اليوم الثلاثاء في المزارع 98 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 103 إلى 108 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع قيمة 58 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين مبلغ 63 و68 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-11-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي اليوم الثلاثاء ما بين 22 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الشركات اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 27 و30 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-11-2024

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 156 جملة لتباع للمستهلك بنحو قيمة 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 154جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 157جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء قيمة 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بمبلغ 150 جنيها.