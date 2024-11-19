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دوري الأمم الأوروبية، سان مارينو تفوز على ليختنشتاين 1/3 - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، سان مارينو تفوز على ليختنشتاين 1/3 - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، سان مارينو تفوز على ليختنشتاين 1/3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:40 صباحاً - فاز منتخب سان مارينو على نظيره ليختنشتاين بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

وتقدم أرون سيلي لمنتخب ليختنشتاين في الدقيقة 40، ثم تعادل لسان مارينو لازاري في الدقيقة 46، وأضاف نيكولا ناني الهدف الثاني بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثالث اللاعب أليساندرو بالدقيقة 76. 

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إسبانيا تفوز على سويسرا 

فاز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي تقام بينهم، بملعب "هيليودور رودريجيز لوبيز" بالجولة السادسة لـ دوري الأمم الأوروبية. 

وسجل يريمي بينو هدف التقدم لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا بريان  جيل وسرقسطة في الدقائق 68، 3+90. 

بينما سجل هدفي سويسرا مونيرو وزيكيري في الدقيقة 63، 85. 

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تشكيل منتخب إسبانيا  أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو، أوسكار مينجويزا، باو كوبارسي، باراديس.

خط الوسط: فابيان رويز، مارك كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، يريمي بينو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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