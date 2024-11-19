أيرلندا الشمالية تتعادل مع لوكسمبورج وتصعد للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:40 صباحاً - نجح منتخب أيرلندا الشمالية في الصعود إلى المستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تعادله مع مضيفه منتخب لوكسمبورج (2-2)، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بالمستوى الثالث للمسابقة.

ترتيب أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج

ورفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليصعد إلى منافسات المستوى الثاني الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد منتخب لوكسمبورج عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليهبط إلى المستوى الرابع.

وتقدم منتخب أيرلندا الشمالية عن طريق إسحاق برايس في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كونور برادلي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 72 سجل سيد كوراك الهدف الأول للوكسمبورج، وبعده بثلاث دقائق سجل جيرسون رودريجيز هدف التعادل.

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