الرياضة - 04:19 - هنشتريها بكام النهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:19 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ بالأوزان، حيث يؤثر حجم ووزن الدواجن بأسعارها بالمزارع، فكلما ازداد الوزن انخفضت أسعار البيع بالمزارع ولدى التجار، وسجل متوسط الأسعار بقيمة 85 جنيهًا.

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سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد من أرض المزرعة للتجار 72 جنيهًا للكيلو الواحد في حال وصول وزنها إلى 2 كيلو و700 جرام، وتعتبر هذه الأسعار هي الأقل بسبب كبر حجمها.

سعر الفراخ البيضاء وزن 2 كيلو وصل إلى مبلغ 74 جنيهًا للكيلو في المزارع.

متوسط سعر بيع الدواجن الصغيرة اليوم الأحد التي تزن كيلو و700 جرام بلغ 75 جنيهًا للكيلو.

يتراوح متوسط أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» داخل المزرعة 92 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكيلو اليوم الاحد في المحلات للمواطنين ما بين 105 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاحد في المحلات 125 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر البانيه اليوم الاحد نحو 195 جنيهًا للكيلو، وهذه الأسعار للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد نحو 18 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأحد يتراوح من 19 إلى 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد يتراوح ما بين مبلغ 6 إلى 8 جنيهات في بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم الأحد يتراوح ما بين 20 إلى 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت الهجين اليوم الأحد يتراوح ما بين 11 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد نحو 160 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو مبلغ 170 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد بقيمة 153 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ163 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم الأحد إلى 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.