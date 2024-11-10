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الرياضة - 03:57 - أبرزها تشيلسي ضد آرسنال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:57 - أبرزها تشيلسي ضد آرسنال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:57 - أبرزها تشيلسي ضد آرسنال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:57 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الأحد 10 - 11 - 2024 العديد من المباريات المهمة فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام X إبسويتش تاون - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X آرسنال - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X سيلتا فيجو - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X أتلتيك بيلباو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي X جيرونا - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X أودينيزي - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا X هيلاس فيرونا - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

روما X بولونيا - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X لاتسيو - الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X نابولي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج X هوفنهايم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

هايدنهايم X فولفسبورج - الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس X ليل - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

رين X تولوز - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X ستاد بريست - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لوهافر X ستاد ريمس - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليون X سانت إيتيان - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه X قونيا سبور - الساعة 12:30 ظهرا

جالاتا سراي X سامسون سبور - الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير X بشكتاش - الساعة 6 مساء

فناربخشة X سيفاس سبور - الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

أسوان X سبورتنج - الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport

ديروط X وي - الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس X بترول أسيوط - الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة X الداخلية - الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

راية X القناة - الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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