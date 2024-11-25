بعد تصديق الرئيس.. من هو المستشار حماد مكرم توفيق «عضو الهيئة الوطنية للإعلام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، على قرار رقم 519 لسنة 2024، بتشكيل الهيئة العامة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات، حيث تضمن هذا التشكيل تعيين المستشار حماد مكرم توفيق.

السيرة الذاتية للمستشار حماد مكرم توفيق

مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة في العام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

حصل على الماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

جرى تعيينه في بداية السلم القضائي بمجلس الدولة في عام 1983، إلى أن حصل على درجته الحالية ( نائب رئيس مجلس الدولة) في العام 2002.

درج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إلى أن ترأس الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

يشغل حاليا منصب وكيل إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.