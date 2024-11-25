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بعد تصديق الرئيس.. من هو المستشار حماد مكرم توفيق «عضو الهيئة الوطنية للإعلام» - أخبار كلمتك

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بعد تصديق الرئيس.. من هو المستشار حماد مكرم توفيق «عضو الهيئة الوطنية للإعلام» - أخبار كلمتك

بعد تصديق الرئيس.. من هو المستشار حماد مكرم توفيق «عضو الهيئة الوطنية للإعلام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، على قرار رقم 519 لسنة 2024، بتشكيل الهيئة العامة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات، حيث تضمن هذا التشكيل تعيين المستشار حماد مكرم توفيق.

السيرة الذاتية للمستشار حماد مكرم توفيق

مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة في العام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

حصل على الماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

جرى تعيينه في بداية السلم القضائي بمجلس الدولة في عام 1983، إلى أن حصل على درجته الحالية ( نائب رئيس مجلس الدولة) في العام 2002.

درج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إلى أن ترأس الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

يشغل حاليا منصب وكيل إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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