خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان - أخبار كلمتك

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان - أخبار كلمتك

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 85 مليون جنيه.. منة شلبي تتصدر التريند في الهوى سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 85 مليون جنيه.. منة شلبي تتصدر التريند في الهوى سلطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء البرد الشديد «مكتوب» |ردده الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء البرد الشديد «مكتوب» |ردده الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

زمالك 2007 يفوز على بتروجت بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

زمالك 2007 يفوز على بتروجت بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

أحمد حسام عوض يشارك في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بباريس - أخبار كلمتك

أحمد حسام عوض يشارك في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بباريس - أخبار كلمتك

بعد تعادل الأهلي وخسارة الزمالك، الدوري المصري بدون علامة كاملة - أخبار كلمتك

بعد تعادل الأهلي وخسارة الزمالك، الدوري المصري بدون علامة كاملة - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "الملتقى الصناعي" - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "الملتقى الصناعي" - أخبار كلمتك

السياحة تعلن أسعار خدمات التحسين على برامج الحج - أخبار كلمتك

السياحة تعلن أسعار خدمات التحسين على برامج الحج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نتيجة سقوط جرار.. تعطّل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتيجة سقوط جرار.. تعطّل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية - أخبار كلمتك

نتيجة سقوط جرار.. تعطّل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - قررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل قطارين درجة ثالثة مكيف على خط الإسكندرية المنصورة اعتبارا من اليوم الإثنين، والعكس إيقاف مؤقت خلال فصل الشتاء نظرا لضعف المشغولية، خاصة بعدما تعطلت اليوم حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 بقطار رقم 571 / 570 درجة ثالثة مكيف روسي أثناء دخوله محطة طنطا.

وعلى الفور تم الاستعداد بالأوناش وآلات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة مسير القطارات.

كما أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفتي بالمناطق بإيقاف تشغيل مؤقت لعدد 2 قطار رقم 3022-3020/3031- 3019 ثالثة مكيفة على خط الإسكندرية المنصورة والعكس وذلك مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

يذكر أن الهيئة قررت تعديل تركيب قطاري 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية» وبنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.

اقرأ أيضاً
من "الإسكندرية لـ أسوان".. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم

«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية في أول ديسمبر

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب سوء الطقس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق