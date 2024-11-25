نتيجة سقوط جرار.. تعطّل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - قررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل قطارين درجة ثالثة مكيف على خط الإسكندرية المنصورة اعتبارا من اليوم الإثنين، والعكس إيقاف مؤقت خلال فصل الشتاء نظرا لضعف المشغولية، خاصة بعدما تعطلت اليوم حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 بقطار رقم 571 / 570 درجة ثالثة مكيف روسي أثناء دخوله محطة طنطا.

وعلى الفور تم الاستعداد بالأوناش وآلات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة مسير القطارات.

كما أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفتي بالمناطق بإيقاف تشغيل مؤقت لعدد 2 قطار رقم 3022-3020/3031- 3019 ثالثة مكيفة على خط الإسكندرية المنصورة والعكس وذلك مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

يذكر أن الهيئة قررت تعديل تركيب قطاري 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية» وبنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.