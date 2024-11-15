الرياضة - 10:26 - مصطفى بكري: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتطهير البلاد من الفاسدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر شهدت سنوات من التحدي والإنجاز في عهد الرئيس السيسي، الذي أنقذ الشعب المصري من الهلاك، منوهاً "الناس تعبانة وشقيانة والناس تشعر بكلام الرئيس، ولكن الشعب المصري كله ثقة في الرئيس السيسي" فهو رئيس بدرجة مواطن.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار " على قناة " "صدى البلد" أن الرئيس السيسي يفعل المستحيل لأجل هذه البلد ولا يستريح والناس لديها إحساس بما يقدمه من أجل الدولة"، موضحاً أن الرئيس السيسي تعامل بحكمة مع كل الأزمات وعبر بالدولة أخطر التحديات ونحن على أعتاب مرحلة جديدة لتطهير البلاد من الفاسدين".

وأوضح أن الدولة بها العديد من الشرفاء المخلصين الذين دافعوا كثيراً عن البلد والعديد منهم تم تهميشه، ولم يشتكي أحد ولكن الدولة تحتاج لمثل هؤلاء المخلصين، مشيراً إلى أن هناك العديد ممن يثيروا الشائعات والأكاذيب بهدف إسقاط الدولة المصرية ولكن الشعب المصري لن ينسى دور الرئيس السيسي في بناء الدولة ولن ينسى ما قدمه لإعادة مؤسسات الدولة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك من يثير الشائعات والأكاذيب في مصر ويجب علينا أن لا نترك مساحة لقنوات الإخوان، منوها أن الصحافة تحتاج الى دعم الرئيس، فلدينا كوادر في الصحافة والإعلام يحتاجون إلى دعم الرئيس، وأنت قولت يا بخت عبد الناصر بإعلامه، لأن الإعلام له دور كبير في الدفاع عن الدولة المصرية خلال السنوات السابقة.

وتابع أن "التاريخ سيكتب بأحرف من نور ما قدمته للجيش والشرطة وما حققته من إنجاز غير مسبوق في الجيش، حيث جعلته يحقق ترتيبا عاليا وكبيرا بالتسليح غير المسبوق، معقباً "قضينا على أكثر من 122 منطقة عشوائية في مصر ونفذنا العديد من المشروعات التنموية والقومية والعديد من الطرق والكباري والبنية التحتية في عهد الرئيس السيسي"، نحن أمام مشروع وطني كبير أطلقته منذ 2014 وأكّدت على أن الاختلاف في كل شيء وارد إلا الاختلاف عن الوطن".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري:"أملنا فيك كبير ولما بنتكلم بنتكلم عن ثقة إنك بتسمعنا ونحن نحتاج إلى المخلصين يتكلموا ودائما ما تختار الأشخاص المخلصين، لافتاً إلى أن الغلابة أملهم فيك وعندهم حق، فقد قلت لو أقدر أجيب حتة من السماء مش هتأخر، مؤكداً أنه في اللحظات الحاسمة لا بد من الإلتفاف حول الوطن"، وأن الشعب المصري ينتظر الكثير والكثير من الرئيس السيسي".

وأضاف أن الرئيس السيسي دائما ما كان يحذر من حروب الجيل الرابع والخامس وعلينا أن نتوحد خلف القيادة وخلف الشرطة والجيش المصري ولا نملك إلا أن نضع أيدينا في أيدي بعض من أجل أن نمضي من النفق المظلم".