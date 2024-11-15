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الرياضة - 10:10 - «مش بتاعتي».. الإعلامية الشهيرة تنفي حيازتها مواد مخدرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:10 - «مش بتاعتي».. الإعلامية الشهيرة تنفي حيازتها مواد مخدرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - «مش بتاعتي».. الإعلامية الشهيرة تنفي حيازتها مواد مخدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - أنكرت الإعلامية والبلوجر الشهيرة "داليا. ف" التهم الموجهة إليها بخصوص حيازتها مواد مخدرة.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة تطورات جديدة في قضية الإعلامية الشهيرة التي تم ضبطها، وبحوزتها مواد مخدرة في منطقة التجمع.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الإعلامية والبلوجر الشهيرة في شقتها الخاصة بالقاهرة الجديدة، وليس في الطريق العام كما نقلت بعض وسائل الإعلام، حيث تم العثور على العقار المخدر GHP أثناء تفتيش شقتها.

وتطور الأمر، حيث تم عرض الإعلامية الشهيرة على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التي أمرت بحبس الإعلامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها في منطقة التجمع.

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وفي التحقيقات، أنكرت الإعلامية الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة "مش بتاعتي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للحصول على تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير وافٍ عنها.

كانت وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن الإعلامية الشهيرة، قد تكون حاملة للمواد المخدرة، وبناءً على هذه المعلومات، تم تتبع تحركاتها لضمان صحة البلاغات، بعد التأكد من صحة المعلومات، تم القبض عليها في شقتها.

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وتم العثور على مواد مخدرة في حوزة الإعلامية من نوع GHP، وهي مادة مخدرة تستخدم عادة في بعض أنواع المخدرات المسببة للإدمان.

تم تحريز المواد المخدرة وأخذها إلى المعمل الكيميائي للتأكد من نوع المادة المضبوطة، وأُحيلت الإعلامية إلى النيابة العامة، التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى طلب تحريات إضافية بشأن الواقعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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