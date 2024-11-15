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تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتقدم على أنجولا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتقدم على أنجولا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتقدم على أنجولا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - تقدم منتخب غانا على نظيره أنجولا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وسجل جوردن أيو هدف التقدم لصالح غانا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بينما أضاع مبالانولا ركلة جزاء لمنتخب أنجولا في الدقيقة 27. 

ويقع منتخب غانا وانجولا في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات النيجر، والسودان.

النيجر تفوز على السودان 

وفاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما امس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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