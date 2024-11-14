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جزر فاروه يفوز على أرمينيا 0/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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جزر فاروه يفوز على أرمينيا 0/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

جزر فاروه يفوز على أرمينيا 0/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - حقق منتخب جزر فاروه انتصاره الأول في المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه 1-0 على مضيفه منتخب أرمينيا، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة.

وارتدى فيلجورمر ديفيدسون ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب جزر فاروه الوحيد في الدقيقة 33، فيما عجز منتخب أرمينيا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد منتخب جزر فاروه إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا الذي يصعد بصاحبه للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة القارية، بينما توقف رصيد منتخب أرمينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مقدونيا الشمالية، متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، مع ضيفه منتخب لاتفيا، صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

يذكر أن المتصدر فقط سوف يتأهل مباشرة للمستوى الثاني في النسخة المقبلة للمسابقة وفقا للائحة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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