تشكيل منتخب البرازيل لمباراة فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل السامبا لمباراة فنزويلا، التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل البرازيل أمام فنزويلا

تنطلق مباراة البرازيل وفنزويلا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

تذاع مباراة البرازيل وفنزويلا عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الرابع بـ16 نقطة في جدول الترتيب، أما منتخب فنزويلا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب كولومبيا برصيد 16 نقطة.

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