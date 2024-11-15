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مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر - أخبار كلمتك

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مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر - أخبار كلمتك

مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - سجل ريان مينديز نجم الرأس الأخضر، هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 63 من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تجري على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة،  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان طاهر محمد طاهر قد سجل هدف تقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 12 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 3 نقاط

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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