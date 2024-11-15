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باراجواي تحقق المفاجأة وتفوز على الأرجنتين 2-1 بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

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باراجواي تحقق المفاجأة وتفوز على الأرجنتين 2-1 بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

باراجواي تحقق المفاجأة وتفوز على الأرجنتين 2-1 بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:03 صباحاً - تعرض المنتخب الأرجنتيني، لهزيمة غير متوقعة، على يد نظيره الباراجواي، بنتيجة 1-2،  في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

 

أحداث الشوط الأول

أحرز لاوتارو مارتينيز هدف التقدم في شباك منتخب باراجواي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ليضع بذلك الأرجنتين في المقدمة ويعطيهم الأفضلية.

وتمكن أنطونيو سانابريا من إحراز هدف التعادل لمنتخب الباراجواي في الدقيقة 19 من عمر المباراة ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وتصبح النتيجة 1-1.

الشوط الثاني
وفي بداية الشوط الثاني باغت منتخب الباراجواي نظيره الأرجنتيني بالهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عمر الديريتي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الباراجواي.

غضب ميسي

وشهدت المباراة لقطة نادرة الحدوث من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أظهرت دخول البرغوث في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراجواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأظهر اللقطة توبيخ ميسي لحكم المباراة وتوجيه اتهامات له وهو يشير إليه بإصبعه الأمر الذي أثارت جدلًا واسعًا، فقال ميسي للحكم بحسب الصحافة الأرجنتينية “أنت جبان، ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب”.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي كالتالي:

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بينما جاء  تشكيل باراجواي أمام الأرجنتين كالتالي:

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وبالرغم من الهزيمة الثالثة للأرجنتين في التصفيات، إلا أن بطل العالم حافظ على صدارة التصفيات، مع تبقي 7 مباريات على النهاية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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