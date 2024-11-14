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منتخب مصر بالأحمر وكاب فيردي بالأزرق في مباراة الغد - أخبار كلمتك

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منتخب مصر بالأحمر وكاب فيردي بالأزرق في مباراة الغد - أخبار كلمتك

منتخب مصر بالأحمر وكاب فيردي بالأزرق في مباراة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - الخميس 14/نوفمبر/2024 - 06:09 م 11/14/2024 6:09:13 PM

منتخب مصر، كلمتك
منتخب مصر، كلمتك

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي، والمقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، عن ارتداء الفراعنة للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي  الطاقم الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق وعبد الله سيد مدير المهمات، قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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وصول منتخب مصر لكاب فيردي بعد 10 ساعات بالطيران

وصلت فجر اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى كاب فيردي بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات، وذلك لمواجهة كاب فيردي  في السادسة مساء غد الجمعة  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم:
محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفي محمد - أسامة فيصل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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