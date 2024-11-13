رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لضم فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، ليكون أول صفقات روبن أموريم، المدير الفني الجديد للفريق، الذي تولى المسؤولية خلفًا للهولندي تين هاج.

 

برشلونة يجدد عقد فيرمين لوبيز 

وكان برشلونة أعلن منذ أسبوعين تمديد عقد لاعب الوسط فيرمين لوبيز لموسمين إضافيين حتى 2027.

ويتضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًّا قيمته 500 مليون يورو، وفقًا لما أعلنه النادي الكتالوني في بيانه الرسمي.

 

مانشستر يونايتد يعرض مبلغ ضخم لضم لوبيز

ووفقًا لما ذكره موقع "Fichajes" فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ ضخم للتوقيع مع موهبة برشلونة، فيرمين لوبيز.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد مصمم على التوقيع مع لوبيز، الذي يرونه "البديل المثالي" لقائدهم برونو فيرنانديز.

وأوضح التقرير: "لوبيز يتصدر قائمة الانتقالات المطلوبة لدى النادي الإنجليزي، إذ يُقال إن إدارته مستعدة لفعل كل ما بوسعها للحصول على خدماته".

وأشارت إلى أنهم مستعدون لتقديم عرض بحوالي 100 مليون يورو لاختبار موقف برشلونة.

وخاض فيرمين لوبيز 9 مباريات هذا الموسم مع برشلونة، وسجل هدفًا وصنع اثنين آخرين.

واستهل المدرب البرتغالي أموريم، مباشرة مهامه بوصفه مديرًا فنيًّا لفريق مانشستر يونايتد، خلال الساعات الماضية.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق