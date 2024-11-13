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قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - انتخابات اتحاد الكرة، قدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

هاني أبو ريدة، كلمتك

 

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

وتردد ان القائمة تضم: هاني أبو ريدة “رئيسًا”.

خالد الدرندلي: "نائبًا.

والأعضاء هم: 

أحمد حلمي الشريف “عضو”.

حمادة الشربيني - رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم “عضو”.

وليد عمر درويش  رئيس نادي تيم سبورت “عضو”.

مصطفى أبو زهري - عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق “عضو”.

طارق أبو العينين - رئيس نادي سيراميكا كليوباترا “عضو”.

محمد أبو حسين - رجل أعمال “عضو”.

إيناس مظهر - المنسق الإعلامي بالفيفا “عضو”.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة ثلاثة أعضاء في القائمة الإحتياطية هم: 

أشرف موسى – عميد تربية رياضية بجنوب الوادي

جيمس حنا الحكم السابق 

هيام بركة - عضو لجنة الحكام السابقة

موعد تقديم قائمة أبو ريدة أوراق ترشحها

وأكد أحمد شوبير أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة السابق، لن يخوض الانتخابات المقبلة، لكنه سيكون له دور في اتحاد الكرة، ولم يكشف أي معلومات عن طبيعة هذا الدور.

جدير بالذكر أن الايام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، لم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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