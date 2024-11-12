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خالد الغندور عن قرار حبس إمام عاشور: "إوعى حد يشمت" - أخبار كلمتك

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خالد الغندور عن قرار حبس إمام عاشور: "إوعى حد يشمت" - أخبار كلمتك

خالد الغندور عن قرار حبس إمام عاشور: "إوعى حد يشمت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على قرار محكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "اوعى أي بني آدم يشمت في حكم حبس إمام عاشور 6 أشهر، وإن شاء الله مش هيتحبس والموضوع هينتهي بالتصالح والتراضي، يا جماعة التنافس في الملعب فقط، والإنسان السوي يتمنى الخير لكل الناس".

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة الاعتداء على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.
 

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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