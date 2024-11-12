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الرياضة - 05:33 - مقتل إسرائيليين اثنين جراء رشقة صاروخية على نهاريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:33 - مقتل إسرائيليين اثنين جراء رشقة صاروخية على نهاريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:33 - مقتل إسرائيليين اثنين جراء رشقة صاروخية على نهاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، بتأكيد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين جراء رشقة صاروخية على نهاريا.

وأضافت المراسلة بأن جيش الاحتلال أعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام للاحتلال إلى سقوط صاروخ على منزل في مستوطنة شوميرا بالجليل الغربي دون وقوع إصابات، لافتة إلى سماع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ونهاريا وبلدات بالجليل الغربي.

وكشف إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء فرق الإنقاذ والإطفاء لعدد من المواقع جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن عن استهدف تجمعا لقوات الاحتلال برشقة صاروخية في مستوطنة زرعيت بشمالي إسرائيل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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