الرياضة - 05:17 - سعر الذهب يرتفع بقيمة 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 25 جنيهًا، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق إلى 3660 جنيهًا للبيع، و3640 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3137.25 جنيه للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، نحو 4182.75 جنيه للبيع، و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3834.25 جنيه للبيع، و3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3660 جنيهًا للبيع، و3640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة نحو 3137.25 جنيه للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2440 جنيهًا للبيع، و2426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2091.5 جنيه للبيع، و2080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت في الأسواق نحو 1568.5جنيه للبيع، و1560 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 29280 جنيهًا للبيع، و29120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2613.06 دولار للبيع، و2612.79 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4182.75 جنيه 4160 جنيهًا عيار 22 3834.25 جنيه 3813.25 جنيه عيار 21 3660 جنيهًا 3640 جنيهًا عيار 18 3137.25 جنيه 3120 جنيهًا عيار 14 2440 جنيهًا 2426.75 جنيه عيار 12 2091.5 جنيه 2080 جنيهًا عيار 9 1568.5 جنيه 1560 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 29280 جنيهًا 29120 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2613.06 دولار 2612.79 دولار