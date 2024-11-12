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سبورتنج لشبونة يفتح باب الرحيل أمام رونالدو الجديد ويحدد سعره - أخبار كلمتك

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سبورتنج لشبونة يفتح باب الرحيل أمام رونالدو الجديد ويحدد سعره - أخبار كلمتك

سبورتنج لشبونة يفتح باب الرحيل أمام رونالدو الجديد ويحدد سعره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - فتح فريدريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، الباب أمام رحيل السويدي فيكتور جيوكيرس، مهاجم وهداف الفريق، والملقب ب رونالدو الجديد، خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وقال فارانداس، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "لا أستطيع أن أعد بأي شيء! إذا وصل نادٍ ودفع الشرط الجزائي، وكان اللاعب يريد الرحيل.. فإنه سيرحل".

سعر جيوكيرس وقيمة الشرط الجزائي 

وأضاف رئيس سبورتنج لشبونة: "لكنني لا أعتقد أن رحيل جيوكيرس سيحدث في يناير المقبل".

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو، ولكن بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن هناك اتفاقًا ضمنيًّا بين اللاعب وناديه يقضي بقبول سبورتنج 75 مليون يورو، حال رحل الصيف المقبل.

أندية ترغب في ضم جيوكيرس 

ويرتبط اسم جيوكيرس بالانتقال للعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى برشلونة، حيث يبحث الأخير عن بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سيبلغ من العمر 37 عامًا العام المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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