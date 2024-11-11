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الرياضة - 09:51 - 8521 قطعة أرض.. طرح كراسات الشروط على «مسكن» حتى 6 يناير 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - 8521 قطعة أرض.. طرح كراسات الشروط على «مسكن» حتى 6 يناير 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - 8521 قطعة أرض.. طرح كراسات الشروط على «مسكن» حتى 6 يناير 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:51 صباحاً - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ حالياً استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي السكنية للأفراد بالمدن الجديدة.

موعد حجز أراضي الإسكان الاجتماعي الجديدة

ويتضمن الطرح الجديد 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً بـ 20 مدينة جديدة، وذلك حتى يوم الإثنين 6 يناير 2025 خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مسكن - محور الأراضي».

أراضي الإسكان

أماكن أراضي الإسكان الاجتماعي الجديدة

وقال وزير الإسكان إن طرح الأراضي، يكون في المدن الآتية: «غرب قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - بدر - بني سويف الجديدة - حدائق أكتوبر - طيبة الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - ملوي الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - الشروق - العبور».

طريقة حجز أراضي الإسكان 2024

تفاصيل حجز أراضي الإسكان الاجتماعي الجديدة

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

طريقة حجز أراضي الإسكان 2024

أراضي الإسكان المتوسط

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضي الإسكان المتوسط تم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و 60 قطعة أرض بمدينة بدر، و 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

أراضي الإسكان 2024

أراضي الإسكان المتميز

وأضاف الشوربجي أنه بالنسبة لمحور أراضي الإسكان المتميز تم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و 417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و 298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

أراضي الإسكان 2024

أراضي الإسكان الأكثر تميزاً

ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تم أيضا إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.

أراضي الإسكان

مساحات وأسعار وأسلوب السداد لحجز أراضي الإسكان

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط متاحة على موقع «مسكن» الأراضي على الرابط ، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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