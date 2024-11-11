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الرياضة - 09:51 - الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:51 صباحاً - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسيK كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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