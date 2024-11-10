محمد صلاح وصيفًا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة الـ11 ويليه محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة بـ 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدف

2- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

2- كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

3- كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

4- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 6 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 5 أهداف

5- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 5 أهداف

نتائج الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام 0-0 إيفرتون

برينتفورد 3-2 بورنموث

كريستال بالاس 0-2 فولهام

وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون

برايتون 2-1 مانشستر سيتي

ليفربول 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 3-0 ليستر سيتي

نوتنجهام فورست 1-3 نيوكاسل يونايتد

توتنهام 1-2 إبسويتش تاون

تشيلسي 1-1 آرسنال

وعلي صعيد متصل واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتفع الفارق بين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية إلي 5 نقاط بعد تعثر المان سيتي أمام برايتون في الجولة الـ11 بالخسارة 2-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1. ليفربول 28 نقطة

2. مانشستر سيتي 23 نقطة

3. تشيلسي 19 نقطة

4. آرسنال 19 نقطة

5. نوتينغهام فورست 19 نقطة

6. برايتون 19 نقطة

7. فولهام 18 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

9. أستون فيلا 18 نقطة

10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة

11. برينتفورد 16 نقطة

12. بورنموث 15 نقطة

13. مانشستر يونايتد 15 نقطة

14. وست هام يونايتد 12 نقطة

15. ليستر سيتي 10 نقاط

16. إيفرتون 10 نقاط

17. إبسويتش تاون 8 نقاط

18. كريستال بالاس 7 نقاط

19. وولفرهامبتون 6 نقاط

20. ساوثهامتون 4 نقاط



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