سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - فاز فريق إبسويتش تاون على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية إبسويتش تاون كل من صامويل سزموديكس في الدقيقة 30 وليام ديلاب في الدقيقة 40، فيما سجل هدف توتنهام اللاعب رودريجو بيتانكور في الدقيقة 68.

تشكيل إبسويتش تاون أمام توتنهام

وبدأ سام مرسي لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل إبسويتش وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أرنيت موريس.

في خط الدفاع: دارا أوشيا - أكسيل توانزيبي - كاميرون بيرجيس - ليف ديفيز.

في خط الوسط: كاجوست - سام مرسي - جونسون.

في خط الهجوم: ليام ديلاب - صامويل سموديك - هاتشينسون.

تشكيل توتنهام أمام إبسويتش تاون

وبدأ توتنهام المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

في خط الوسط: باب ماتار سار، بنتانكور، كولوسيفسكي.

في خط الهجوم: برينان جونسون، سولانكي، سون.

ترتيب توتنهام وإبسويتش تاون

ويحتل نادي توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بينما يقع إبسويتش تاون في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، خلال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.