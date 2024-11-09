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بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على سانت باولي - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على سانت باولي - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على سانت باولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:52 مساءً - واصل بايرن ميونخ انتصاراته المتتالية في البوندسليجا، بالتغلب على مضيفه سانت باولي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مليرنتور ضمن لقاءات الجولة العاشرة.


وسجل هدف بايرن ميونخ الوحيد جمال موسيالا في الدقيقة (22).

بتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز 15.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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