تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لمواجهة نظيره أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، موسم 2024/25 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما خسر في آخر مباراتين، بعدما تعرض للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ريال مدريد لمباراة أوساسونا تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، أوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، رودريجو، فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا



تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.