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منتخب الشباب يختتم تدريباته بالإسماعيلية استعدادا لودية تنزانيا (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب يختتم تدريباته بالإسماعيلية استعدادا لودية تنزانيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يختتم تدريباته بالإسماعيلية استعدادا لودية تنزانيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 صباحاً - منتخب الشباب، اختتم منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادًا لخوض تجربته الودية الثانية أمام تنزانيا في إطار برنامج إعداده المضغوط للمشاركة في منافسات دورة شمال إفريقيا فى الفترة من: 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهي البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.. ويشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

جاء تدريب المنتخب بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وسط أجواء إيجابية وروح عالية من جميع اللاعبين بقيادة مديرهم الفني البرازيلي ميكالي.

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ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديًّا للمرة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر.

 

منتخب الشباب يتعادل مع تنزانيا وديا

وتعادل منتخب الشباب  مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي الأربعاء باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.. وكانت المباراة هي أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلي ميكالي المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذي تأهل بطلًا عن دورة غرب إفريقيا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيًا.

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تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلي ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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