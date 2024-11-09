خنقه وكان هيموته، تصرف غريب من مدرب إيطالي تجاه لاعبه بعد طرده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - الدوري الايطالي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيب كلوتيت، مدرب فريق تريستينا، بعد تعبيره عن غضبه بسبب طرد لاعبه كروليس في المباراة أمام جيانا إيرمنيو بالدرجة الثالثة الإيطالية.

وخسر فريق كريستينا بهدف مقابل لا شيء أمام جيانا إيرمنيو في إحدى مباريات الدرجة الثالثة الإيطالية.

فيما تدرس إدارة نادي ريال مدريد فكرة التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب صامويل ريتشي نجم فريق تورينو في الدوري الإيطالي.

صامويل ريتشي على رادار ريال مدريد

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ريتشي لسد الفراغ الذي تركه النجم توني كروس بعد اعتزاله.

وأشار التقرير إلى أن رودري نجم مانشستر سيتي من بين الخيارات التي درستها الإدارة في هذا الملف، ولكن الإصابة الطويلة بالتأكيد ستُبعده عن الصورة.

ولن يكون ريال مدريد وحيدًا في سباق الوصول لتوقيع ريتشي مع وجود أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميلان في قائمة المُهتمين بتوقيعه.

وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن مصير ريتشي خلال الفترة المُقبلة في حالة الرحيل عن تورينو.

ويبلغ ريتشي من العُمر 23 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع تورينو في يونيو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية