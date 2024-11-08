«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صدمة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة أستراليا وإندونيسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدمة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة أستراليا وإندونيسيا - أخبار كلمتك

صدمة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة أستراليا وإندونيسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية بإصابة نجمه سالم الدوسري لاعب نادي الهلال وغيابه عن معسكر الأخضر، استعدادًا لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب السعودي في بيان رسمي استبعاد سالم الدوسري من القائمة بجانب عبد الإله المالكي بسبب الإصابة، واستدعاء اللاعب محمد القحطاني على حسابه.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي تعرض لاعبه سالم الدوسري للإصابة في لقاء الاتفاق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال الهلال إن الدوسري تعرض لإصابة في مفصل القدم، بحسب الأشعة التي أجراها اللاعب عقب المباراة.

وغادر الدوسري مباراة الاتفاق بعد مرور 78 دقيقة متأثرًا بالإصابة، وشارك على حسابه محمد القحطاني الذي سجل الهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 90+6.

وحقق الهلال فوزًا على حساب الاتفاق بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري السعودي ليسترد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق