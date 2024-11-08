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الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

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الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - يحافظ نادي الزمالك علي تقدمة بهدف نظيف أمام نظيره سموحة بعد مرور 15 من المباراة التي تقام بينهم، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطاء من الهاني سليمان حارس فريق سموحة  . 

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وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالي:  

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

 تواجه فريقا الزمالك وسموحة في 23 مباراة في جميع البطولات قبل موقعة اليوم. 

استطاع فريق الزمالك الفوز في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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